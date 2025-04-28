ذكرى ضحايا الحوادث.. أبرز المعلومات عن يوم السلامة العالمي في العمل

يوم السلامة العالمي في العمل

كتب-عمرو صالح:

يحتفي العالم اليوم الموافق 28 أبريل 2025 بيوم السلامة العالمي في العمل الذي يعد أحد أيام وشعارات منظمة الأمم المتحدة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن يوم السلامة العالمي في العمل:

- أحد أيام وشعارات الأمم المتحدة ويتم الاحتفال به في 28 أبريل من كل عام.

- يستند هذا اليوم إلى تقليد أطلقه الاتحاد الدولي للنقابات منذ عام 1996، عُرف "بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية"، ليشكل لاحقًا مناسبة عالمية لتعزيز الحوار المجتمعي وتفعيل السياسات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية.

- عقد يوم السلامة العالمي لعام 2011 في جنيفا.

- شدد على نظام إدارة السلامة والصحة (OSHMS) كأداة للتطوير المتواصل لمنع الحوادث في مواقع العمل.

- يركز على ضرورة الاهتمام بالسلامة وإدراك وتقييم المخاطر التي قد تنجم من العمل نفسه أو من الأعمال الأخرى ذات الصلة.

اقرأ أيضا:

النهار تعلن عودة محمود سعد إلى شاشتها ببرنامجه "باب الخلق"



أمطار وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ومنخفض خماسيني الأربعاء المقبل



