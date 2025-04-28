الصور.. وزير زراعة مدغشقر يزور المتحف الزراعي ومعرض زهور الربيع

كتب-عمرو صالح:

تفقد "فرانسوا جيرسو" وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، والوفد المرافق له، المتحف الزراعي بالدقي ومعرض زهور الربيع، وذلك بصحبة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

جاء ذلك تلبية للدعوة التي وجهها له علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك لتعزيز التعاون الزراعي، حيث جاءت زيارته للمعرض بحضور الدكتور أحمد حسن معاون وزير الزراعة المشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض والمهندس أحمد منصور مدير المتحف الزراعي.

وأعرب الوزير الملاجاشي عن سعادته بزيارة المتحف الزراعي بالدقي، والذي يوثق ذاكرة مصر الزراعية العريقة، ومركز للثقافة الزراعية في المنطقة، مشيدًا بأهميته التاريخية والثقافية، حيث يمثل مرجعًا هامًا للباحثين والمهتمين بتاريخ الزراعة.

وتفقد الوزير الملاجاشي والوفد المرافق له، أجنحة المعرض المختلفة، من زهور ونباتات الزينة، وتنسيق الحدائق، فضلا عن النباتات والأشجار النادرة، حيث أبدى إعجابه بحسن التنظيم وجمال المعروضات، ومهارة المنظمين والعارضين في إبراز هذا التنوع، والذي يعكس الاهتمام الكبير بمجال النباتات والزهور في مصر.

وخلال الجولة، استمع الوزير والوفد المرافق له إلى شرح وافي حول أنواع الزهور والنباتات المختلفة، وتقنيات زراعتها والعناية بها، كما أكد على أهمية تبادل الخبرات في مجالات تنسيق الحدائق وزراعة الزهور.

يُذكر أن الدورة الـ 92 لمعرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي، يُشارك فيها أكثر من 160 عارضًا من منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل، وشركات اللاندسكيب، ونظم الري الحديث، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ويعد معرض زهور الربيع كل عام قبلة عدد كبير من الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية وسفراء الدول الأجنبية في مصر للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الزهور ونباتات الزينة المختلفة.

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