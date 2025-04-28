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الإفتاء تعلن رسميًا موعد أول أيام شهر ذي القعدة 1446هـ

08:48 م الإثنين 28 أبريل 2025

هلالَ شهرِ ذي القعدة 1446 هـ

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلنت أن تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي القعدة لعامِ ألفٍ وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

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