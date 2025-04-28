الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

كتب- محمد سامي:

وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لتأهيل مرضى الإدمان بمستشفى القوات المسلحة بالإسماعيلية.

وأكد اللواء طبيب / محمد عبدالكريم دياب قائد المستشفى العسكري للطب النفسى بالهايكستب حرص القوات المسلحة على تقديم أوجه الرعاية الصحية بكافة مجالات الطب النفسى وعلاج الإدمان بما يعود بالنفع على صحة المواطنين من خلال تقديم رعاية طبية متميزة.

من جانبه أشار الدكتور/ عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى إلى التعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة لتوحيد الجهود فى الاكتشاف المبكر وعلاج الإدمان للمرضى ، مضيفاً أن مستشفى القوات المسلحة بالإسماعيلية تعد أحد الصروح الطبية المتميزة فى تقديم خدمات متكاملة لمرضى الإدمان وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم الخدمات العلاجية للمرضى من أبناء محافظة الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء وذلك وفقاً لأساليب علمية متطورة مع مراعاة السرية التامة للمريض أثناء العلاج وحتى تماثلهم للشفاء .

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