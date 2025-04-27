أحمد موسى: مبارك رفض طلبًا أمريكيًا لإقامة قاعدة عسكرية في الأقصر

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك أخبره، أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت إقامة قاعدة عسكرية في شرق الأقصر.

وأضاف موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن مبارك قال له: "وزير الدفاع الأمريكي جاء وطلب بهذا الأمر، ورديت عليه بأني لا أملك ولا يوجد أي رئيس مصري يملك هذا الأمر".

وأوضح أن مبارك رفض بشكل قاطع وجود أي قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي المصرية، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير على النهج نفسه ويرفض إقامة أي قواعد عسكرية في مصر.