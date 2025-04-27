بعد وفاة التيكتوكر شريف نصار.. حياة الدرديري: تعرضت للتنمر - (فيديو)

كتب- حسن مرسي:

أعربت الإعلامية حياة الدرديري عن حزنها لوفاة التيكتوكر شريف نصار، إثر موجة تنمر وسخرية تعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال تصريحاتها عبر صفحتها على موقع "تيك توك"، كشفت الدرديري أن التعليقات السلبية والانتقادات اللاذعة التي يكتبها البعض من خلف الشاشات قد تُسبب أذى نفسيًا وعاطفيًا خطيرًا، قد يصل إلى حد الوفاة كما حدث مع نصار.

وأضافت أنها شخصيًا عانت من التنمر على منصات التواصل، لدرجة أنها تمنت في لحظات الابتعاد عن الإعلام والشهرة.

وانتقدت الدرديري الفكرة السائدة التي تفترض أن الشخصيات العامة يجب أن يتقبلوا النقد مهما كان قاسيًا، متسائلة عن متى أصبحت سمعة الأفراد وكرامتهم عرضة للخوض فيها بسبب عملهم الإعلامي أو محتواهم على منصات مثل تيك توك.

واستذكرت الدرديري رسالة نصار الأخيرة قبل وفاته، حيث عبر عن ألمه من التنمر الذي طال فيديوهاته وأسرته، ودعت إلى التفكير في عواقب الكلمات، مؤكدة أن التنمر ليس مجرد نقد، بل قد يكون سلاحًا يدمر حياة الآخرين.