الحزب الناصري تعليقًا على التسريب المنسوب للزعيم: لازالت حملات التشويه مستمرة ضده

كتب- عمرو صالح:

أعرب محمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري، عن استنكاره للتسجيلات الصوتية المسربة عبر إحدى قنوات اليوتيوب للرئيس جمال عبدالناصر والذي تحدث فيه للرئيس الليبي معمر القذافي.

وقال "النمر"، لمصراوي، إن الزعيم الراحل مر على وفاته ما يزيد عن 50 عامًا ولازالت حملات التشويه ضده مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أن المستهدف الأول منها ليس الزعيم بشخصه بل المشروع الوطني الذي استمده من الشعب والذي يتمثل في رفع المستوى المعيشي للمواطنين والاستقلالية التامة في صنع القرار وبناء اقتصاد قومي حر وإعداد جيش وطني فضلا عن الوحدة العربية والوفاق الوطني الذي يعد حلم ناصري لازال حيًا حتى الآن بين أبناء الشعب.

وأشار "النمر"، إلى أن الرئيس جمال عبدالناصر كان يضع القضية الفلسطينية على أولويات مشروعه القومي العربي ولم يتخلى ولو لحظة واحدة عن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المسلوبة من الكيان الصهيوني الغاصب.

ونشرت إحدى قنوات الـيوتيوب، تحمل اسم "nasser tv"، تسجيلًا صوتيا منسوب للرئيس جمال عبدالناصر، متحدثا للرئيس الليبي معمر القذافي، قال فيه ناصر منتقدًا المزايدين على مصر: "إذا كان حد عايز يكافح ما يكافح.. إذا كان حد عايز يناضل ما يناضل".

وتسبب التسجيل الصوتي المنسوب للرئيس جمال عبدالناصر في حالة من الجدل ما بين منتقد للتوقيت الذي يتواكب مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من جهة، وما بين مشكك في التسجيل الصوتي نفسه الذي لم يظهر من قبل على الساحة، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه منطقي، خاصة أنه جاء في أعقاب نكسة 1967.