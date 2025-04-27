موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل لعام 2025، بعد زيادة قيمتها لتصل إلى 1500 جنيه.

أوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة للعام 2025 سيكون تزامنًا مع احتفالات عيد العمال، الذي يوافق يوم 1 مايو 2025.

وأكد المصدر أن عملية الصرف ستستمر من بداية مايو وحتى الانتهاء من صرف المبالغ لجميع العمال المستحقين.

زيادة قيمة المنحة

وشهدت منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها وزارة العمل زيادتين خلال العام الحالي. وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

قرر وزير العمل، محمد جبران، في ديسمبر 2024، زيادة قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، حيث رفعت من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل.مليار جنيه.

وأعلن أحمد كوجك، وزير المالية، عن زيادة جديدة لمنحة العمالة غير المنتظمة، ستتيح صرف 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، على مدار ست منح سنوية، بعدما كانت قيمتها 1000 جنيه فقط قبل هذه الزيادة الأخيرة.

تفاصيل المنح السنوية

تُمنح المنحة لهذه الفئة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، سواء عبر الشركات والمقاولين أو من خلال عمليات الحصر المستمرة.

وتُصرف المنحة في مناسبات متعددة، تشمل: المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى عيد العمال، ويحصل العمال المستفيدون على رعاية اجتماعية وصحية وتأمين ضد الحوادث.

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