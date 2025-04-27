التنمية المحلية: رفع كفاءة 370 من القيادات والعاملين بالمحليات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تنظيم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أسبوعًا تدريبيًا استثنائيًا ضمن الخطة التدريبية الطموحة لدعم قدرات العاملين بالمحليات. ينطلق الأسبوع التدريبي الـ 34 اليوم الأحد 27 أبريل 2025، ويستمر حتى 1 مايو 2025.

يستهدف ذلك تدريب 250 قيادة محلية بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا والمجلس الوطني للتدريب، بالإضافة إلى برنامجين تدريبيين متخصصين لدعم مهارات العاملين في تحليل البيانات وصناعة المحتوى التدريبي بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية في الإدارة المحلية.

وأشارت منال عوض، في بيان الأحد، إلى أن إجمالي المستهدفين من التدريب هذا الأسبوع يصل إلى 370 متدربًا من مختلف المحافظات، بهدف تعزيز كفاءاتهم لمواكبة التطوير والتحول الرقمي في العمل المحلي.

وأكدت أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لرفع قدرات الكوادر المحلية بما يتماشى مع متطلبات التطوير في ظل المتغيرات العالمية.

وتطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز سقارة، حيث يركز على تدريب 250 من القيادات المحلية ضمن برنامج "المتغيرات العالمية والأمن القومي المصري".

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي الوطني وتعزيز قدرة القيادات المحلية على التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية المتسارعة.

وأضافت أن البرنامج الثاني يتضمن تدريب العاملين في تحليل البيانات باستخدام تقنيات "Power BI"، لتمكينهم من استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وعرض النتائج بشكل مبسط وفعال من خلال الرسوم البيانية والإنفوجراف.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع التدريبي يشمل أيضًا استكمال برنامج "إعداد مدربين متخصصين في إنتاج المحتوى التدريبي للإدارة المحلية"، الذي يدخل أسبوعه الثاني، في إطار خطة تدريبية تمتد لثلاثة أسابيع، بهدف تأهيل مدربين على أعلى مستوى من الكفاءة.

من جهته، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، أن هذه البرامج تأتي في إطار رؤية الوزارة لبناء كوادر قادرة على الابتكار ومواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة.

كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لتحديث برامجها التدريبية باستمرار بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجال التنمية المحلية، ويشمل ذلك ابتكار حلول للمشكلات المحلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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