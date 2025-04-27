غدًا.. "الكهرباء": جمعية عامة غير عادية لفصل النقل عن القابضة

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ترأس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت غدًا الاثنين، أعمال الجمعية العمومية الغير عادية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء.

وأوضح مصدر، لمصراوي، أن الجمعية العمومية ستناقش باقي جدول أعمال الجمعية العمومية "العادية وغير العادية"، وستناقش استثمارات الشركة والمشروعات القائمة والمستقبلية.

ويأتي ذلك بناء على قانون الكهرباء الصادر عام 2015 والذي ينص على فصل المصرية لنقل الكهرباء بشكل نهائي لتحرير سوق الكهرباء على أن تكون المصرية مشغل للشبكة القومية للكهرباء.

وتعتبر الشركة المصرية لنقل الكهرباء هي الشركة الوحيدة في مصر المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.

يُذكر أنه صدر منذ 6 سنوات قرارًا بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن هذا القرار طوال هذه السنوات، إلا أنه منذ تولي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقاليد الأمور قبل 8 أشهر من اليوم تم الاستعانة باستشاري متخصص لحصر الأصوال والممتلكات منذ ما يقرب من 4 أشهر.

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