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تحرك برلماني لإضافة اللغات الأجنبية الثانية للمجموع بالثانوية العامة

07:30 ص الأحد 27 أبريل 2025

النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، تضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدم بها بعض المعلمين ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسبب قرار استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلي بالثانوية العامة.

وطالب "زين الدين"، في طلب احاطة موجه إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية، إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والتي من أخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلي المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.

وتساءل البرلماني، عن الأسباب وراء إصدار الوزير لهذا القرار الذى سيجعل من مادة اللغة الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية ليس لها أي قيمة لدى الطلاب لأنها لا تضاف الى المجموع؟.. ولماذا يصر الوزير الحالي على اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة التي تضرب العملية التعليمية في مقتل؟.. وهل يعلم الوزير أن عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع سيؤدى إلى ضعف شديد لدى الطلاب في تحصيل هذه المواد الأجنبية المهمة؟.

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النائب محمد عبدالله زين الدين مجلس النواب وزير التربية والتعليم استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية محمد عبداللطيف
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