لميس الحديدي تنتقد أداء الأهلي: فقدنا شخصية البطل وهيبة النادي

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على توديع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراته أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي

خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أعربت الحديدي عن حزنها قائلة: "واحد من أسوأ أيام حياتي، الحزن ليس على ضياع اللقب أو نتيجة المباراة، بل فقدان "شخصية" النادي الأهلي وهويته كبطل داخل الملعب.

وأضافت: "ملايين الجماهير باتت مهمومة ومقهورة وأنا منهم"، متابعة: "فريق لديه من المفترض كل الإمكانيات واللاعبين، ومع ذلك كان واقف في حالة ارتباك حتى أحرز هدفًا في نفسه، ده أمر غير مسبوق في تاريخ النادي".

وأكدت مقدمة "كلمة أخيرة": مارسيل كولر قد يكون عنوانًا لأسوأ موسم كروي في تاريخ الأهلي، إلا أنه لديه إنجازات سابقة بتحقيق 11 بطولة مع الأهلي خلال موسمين.

وحملت الحديدي مجلس إدارة النادي المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأداء، قائلة: "عندما تنتهي ذخيرة المدرب تصبح المسؤولية كاملة على مجلس الإدارة، خلينا نتكلم بوضوح، الإصرار على استمرار كولر رغم انهيار الأداء المتكرر والعمل بنظرية (اخطف واجري) دون لعب حقيقي، هو مسؤولية مجلس الإدارة"

وأشارت إلى أن التعاقد مع أفضل اللاعبين لا يكفي بدون وجود "مايسترو" أو خطة واضحة، مؤكدة أن "ممكن تشتري أحسن لاعبين في العالم، لكن دون (مايسترو) أو خطة مدروسة، سيعزف الجميع نشازًا"

ووجهت لميس الحديدي رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مطالبة بتحرك عاجل لإنقاذ الفريق واستعادة مكانته وهيبته، معتبرة أن الوقت قد تأخر بالفعل.