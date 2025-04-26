18 صورة.. استمرار أعمال إزالة سوق الزلزال العشوائي ونقل الباعة

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل رفع المخلفات الناتجة عن إزالة سوق الزلزال العشوائي بالمقطم بعد نقل الباعة المتواجدين به إلى سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على أعمال إزالة سوق الزلزال العشوائي بشارع 9 بالمقطم يرافقه المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والعميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ووليد شوقي رئيس حي المقطم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يتابع تسكين الباعة في أماكنهم بالسوقين اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة في أسواق مجمعة.

وأكد محافظ القاهرة، أن أهالي المنطقة استقبلوا إزالة سوق الزلزال العشوائي الذي تمت إزالته بترحاب شديد حيث كان يمثل بؤرة تلوث للمنطقة، كما كان امتداده العشوائي داخل الشوارع يعيق دخول سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه لن يضار أي بائع، حيث تم توفير مكان لكافة الباعة المتواجدين في السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن كافة المشروعات التنموية التي تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين اللذين تم نقل الباعة لهما تم تزويدهما بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما.

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