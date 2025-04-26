بالتعاون مع القوات المسلحة.. "النواب" يفتتح مركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ

كتب- محمد سامي:

افتتحت الأمانة العامة لمجلس النواب، التشغيل التجريبى لمركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة للمساهمة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة، وانطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة المؤسسات الحكومية بالدولة.

وخلال مراسم الافتتاح أكد اللواء أح هاني محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة على أن هذا المركز يأتي استكمالاً لما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين وذلك من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر

مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في شبكة موحدة ومؤمنة تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار المستشار أحمد عزت مناع أمين عام مجلس النواب، إلى أن إقامة مركز السيطرة بمجلس النواب يحقق السيطرة الداخلية الكاملة للمجلس ويعد نقلة حضارية في التعامل مع الطوارئ والأزمات.

كما يتصل المركز بالشبكة المتواجدة بكافة جهات الدولة المتصلة مع المركز الرئيسي وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الاتصالات بهدف تحقيق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية في اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة والتأكد من جودة الخدمات العامة المقدمة لأبناء الشعب المصري.