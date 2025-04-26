السفارة المصرية في وارسو تقيم حفل عشاء رسمي على شرف البابا تواضروس

كتب- محمد عبدالناصر:

أقام السفير أحمد الأنصاري، سفير مصر في بولندا، مساء أمس، حفل عشاء على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة زيارته الرعوية التاريخية إلى بولندا، والتي تُعد أولى محطات جولته إلى دول وسط أوروبا ضمن أجندة الزيارات الرعوية لعام 2025.

شهد الحفل حضور القاصد الرسولي أنطونيو غويدو فيليبازي، سفير الفاتيكان في بولندا، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلين عن السلطات البولندية وبعض الضيوف الرسميين.

واستهل السفير الأنصاري كلمته بتقديم التعازي للمجتمع الكاثوليكي في بولندا والعالم في وفاة قداسة البابا فرنسيس، واصفًا إياه بـ"صوت السلام والمحبة والرحمة"، داعيًا له بالسلام الأبدي.

ورحب "الأنصاري"، بقداسة البابا تواضروس الثاني، معتبرًا أن زيارته تتجاوز الطابع الرعوي لتعكس عمق العلاقات التاريخية والودية بين مصر وبولندا. وأعرب عن شكره للسلطات البولندية على حسن الاستقبال والتنظيم.

وأكد أن مصر مهد الحضارات وأرض الرسل، تمثل نموذجًا للتعايش الديني والثقافي، مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شاهد حي على قوة الإيمان المصري وتجذره، في حين تحترم بولندا بدورها حرية الأديان وتعزز القيم المشتركة بين الشعبين.

وفي سياق حديثه عن التحديات العالمية الراهنة، شدد "الأنصاري"، على أهمية الأصوات الداعية للسلام والتسامح، قائلًا: "في عالم تتزايد فيه نداءات التفرقة والكراهية، من واجبنا التمسك بالسلام واحترام الكرامة الإنسانية".

وعبر قداسة البابا، عن شكره العميق للسفير المصري ولكافة الحضور على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، معبرًا عن سعادته بلقاء هذا الجمع الذي يجسد قيم الصداقة والاحترام بين الشعوب.

وأشار البابا إلى مكانة مصر الفريدة، بوصفها وطنًا مباركًا بالتاريخ والحضارة والدور الجغرافي، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال ملتقىً للحضارات وجسرًا بين الشرق والغرب.

وتحدث عن أهمية نهر النيل في تشكيل الحضارة المصرية، وعن الدور التاريخي لمصر كأرض احتضنت العائلة المقدسة، لتصبح رمزًا للحماية والرجاء.

وأكد قداسة البابا أن: "عظمة مصر لا تُختزل في ماضيها المجيد فقط، بل تتجلى في حاضرها الحي وقدرتها المستمرة على تخطي التحديات".

ودعا الحاضرين لزيارة مصر، مشيرًا إلى أنها دولة حية متجددة تواصل أداء دورها الريادي إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام الحفل، وزع قداسة البابا، هدايا تذكارية رمزية على الحضور من السفراء والدبلوماسيين، حملت رمزية دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، تأكيدًا على قدسية المكان ودوره التاريخي كمأوى ونبع للسلام عبر العصور.

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