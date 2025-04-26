مشيرة خطاب: العفو عن 746 نزيلًا خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان.. ونتطلع للمزيد

كتب- محمد نصار:

أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقدير المجلس البالغ للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2025.

وأكدت السفيرة خطاب، أن هذا القرار يحمل دلالات وطنية وإنسانية عميقة، ويعزز قيم التسامح والرحمة، موضحةً أنه يمنح للمفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى حياتهم الطبيعية ولمّ شملهم مع أسرهم.

وأشادت رئيسة المجلس، بهذه اللفتة، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتواصلة في المناسبات الوطنية والدينية تُعد ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها، مشيرة إلى أن تلك القرارات تجسد عمليًا فلسفة العقاب الحديثة القائمة على الإصلاح وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وثمنت السفيرة مشيرة خطاب، الجهود المبذولة من وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في فحص ملفات النزلاء بدقة، بما يضمن تطبيق معايير الإفراج على مستحقيه ممن أثبتوا حسن السير والسلوك، وساهموا في تعزيز الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.

وفي السياق ذاته، أشادت رئيسة المجلس القومي، بالدور الكبير الذي يلعبه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان بمصر، من خلال خطوات عملية مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإجراء الحوار الوطني، معتبرةً هذه التحركات دلائل واضحة على الإرادة السياسية لترسيخ الحقوق والحريات الأساسية.

وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعوته إلى مواصلة هذا النهج الإيجابي بالتوسع في إصدار قرارات العفو، مع إيلاء اهتمام خاص بحالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، وكبار السن، والمرضى، وغيرهم من الحالات الإنسانية، بما ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية.

واختتمت السفيرة مشيرة خطاب، تصريحها بالتأكيد على التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بمواصلة متابعة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وتقديم الدعم والمشورة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متمنية أن تكون هذه المناسبة الوطنية دافعًا لمزيد من التقدم، وأن ينعم المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة مع أسرهم.

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