12 صورة ترصد إزالة سوق الزلزال العشوائي بالمقطم ونقل الباعة

كتب- محمد نصار:

أشرف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أعمال إزالة سوق الزلزال العشوائي بشارع 9 بالمقطم ونقل الباعة المتواجدين به إلى سوقي عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن سوق الزلزال العشوائي لا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية، وتحول إلى بؤرة للتلوث، كما يفتقد لوسائل الحماية المدنية نتيجة انتشار الوصلات الكهربائية العشوائية به مما شكل تهديدًا للمكان وقاطنيه والمنطقة المحيطة به.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم توفير مكان لجميع الباعة المتواجدين في السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة، مؤكدًا أنه لن يضار أي بائع حيث تحرص الدولة على الحفاظ على مصادر أرزاقهم مع توفير البيئة الآمنة لهم لممارسة أنشطتهم.

وأكد محافظ القاهرة، أن المشروعات التنموية التي تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص الدولة على إنشاء أسواق حضارية جديدة ومتنوعة ومتكاملة الخدمات بالأحياء لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة، والحد من مخالفات الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة، والطرق العامة، وتعطيل المرور، بالإضافة إلى توفير بيئة حضارية للباعة والمتسوقين.

وأضاف محافظ القاهرة، أن سوقي عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود الحضاريين، مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة (مياه - كهرباء - صرف صحي).

سوق عمار بن ياسر الحضاري مقام على مساحة 5 أفدنة، ويتكون من مبنى إداري، و95 محلًا بمساحة 18 مترًا للمحل الواحد، مخصصة لأنشطة بيع الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن والبقالة والعطارة والبيض والمخبوزات المتنوعة والمشويات والمنظفات والبلاستيكات، بالإضافة إلى 4 أفران متنوعة، و20 محلًا خارجيًا، وكافتيريا، و2 شواية، ومنطقة مظلات، و5 مناطق انتظار، أما سوق عبد المجيد محمود فيضم 4 مولات بإجمالي 222 محلًا، وكافتيريا.

رافق محافظ القاهرة، المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والعميد وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء تامر شوشة، رئيس حي المقطم، وعدد من قيادات مديرية أمن القاهرة.

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