عمرو أديب عن خروج الأهلي من بطولة أفريقيا: "ابكوا معنا"

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على خروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وخلال برنامجه "الحكاية"، قال أديب إن الهدف القاتل الذي أقصى الفريق جاء بنيران صديقة، قائلاً: "معقولة الأهلي يخسر في الدقيقة 90 وبنيران صديقة، ده الفريق ملك الدقيقة 90 وكان الأمل الأهلي يعملها، أرجوكم ابكوا معنا".

وانتقد أديب أداء المدرب مارسيل كولر، متوقعًا رحيله عن الفريق "مفيش كولر بعد اليوم.. باي باي مارسيل"، مضيفًا أن الأهلي كان قادراً على حسم المباراة، وأن الخروج كان "قدرياً"، بسبب الهدف العكسي الذي سجله ياسر إبراهيم في مرماه.

وأضاف مقدم "الحكاية": "الأهلي كان يقدر يخلص الماتش وخروجه كان قدريًا، الحل الغريب أن الأهلي كان يجيب الجول في نفسه ومينفعش الفار يلغيه".

وكان فريق صن داونز الجنوب أفريقي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه الأهلي المصري 1-1، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

وتقدم الأهلي في المباراة بهدف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل صن داونز في الدقيقة الأخيرة بهدف عكسي سجله ياسر إبراهيم.

وبالنظر إلى انتهاء مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي، فقد تأهل صن داونز للنهائي مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعد تعادل الفريقين 1-1 في مجموع المباراتين.