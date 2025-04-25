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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بشمال سيناء

12:43 م الجمعة 25 أبريل 2025

خطبة الجمعة - ارشيفية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا بشعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالعريش بمحافظة شمال سيناء، في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء.

ويتلو قرآن الجمعة، الشيخ فتحي عبدالمنعم خليف.

يحضر شعائر صلاة الجمعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالوهاب، مدير الأمن واللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "الأرض المباركة"، على أن تناقش الخطبة الثانية "خطورة التحرش".

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