طقس الجمعة.. "الأرصاد": الحرارة تصل لـ 38 درجة بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الساعات المقبلة طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من جنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى خلال الساعات المقبلة

وتكون درجات الحرارة العظمى خلال الساعات المقبلة، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 38 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى خلال الساعات المقبلة

وتكون درجات الحرارة الصغرى خلال الساعات المقبلة، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 22 درجة مئوية.

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