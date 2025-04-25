مدبولي يصل عنتيبي للمشاركة في قمة "الدول المساهمة في دعم الاستقرار بالصومال"

كتب- أحمد الجندي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار عنتيبي الدولي، بجمهورية أوغندا، حيث من المقرر أن يترأس، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفد مصر في القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، التي تستضيفها مدينة عنتيبي اليوم الجمعة 25 أبريل 2025.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر خلال القمة، كما تتضمن أعمال القمة شقا مغلقا على رؤساء الدول والحكومات، يعقبه صورة جماعية لرؤساء الوفود، وجلسة عامة، ثم يعقب ذلك اعتماد البيان المشترك للقمة.

وتأتي هذه القمة في سياق الانتقال من البعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال ATMIS إلى بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، والتي بدأت مهامها رسميا في يناير 2025، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2767 لسنة ٢٠٢٤.

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