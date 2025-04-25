السيسي: سيناء ستظل محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها وعزيمة أبنائها

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سيناء ستظل محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها وعزيمة أبنائها الذين سطروا أروع البطولات حفاظا على ترابها المقدس.

وأضاف خلال الكلمة التي وجهها صباح الجمعة، بمناسبة الذكرى 43 لتحرير سيناء، أن الدفاع عن سيناء وحماية كل شبر من أرض الوطن عهد لا رجعة فيه، مشددا على أن سيناء نقشت في وجدان المصريين حقيقة راسخة لا تقبل المساومة بـأنها جزء لا يتجزأ من أرض الكنانة".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سيناء ستظل بقعة طاهرة من أرض مصر طالما كانت هدفا للطامعين وظلت على مدار التاريخ عنوان للصمود والفداء.