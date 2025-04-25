إعلان

25 وظيفة شاغرة.. "نقل الكهرباء" تعلن حاجتها لتعيينات جديدة

09:30 ص الجمعة 25 أبريل 2025

المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة مني رزق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة في عدد من المناطق التابعة للشركة.

وجاءت الوظائف المتاحة كالتالي:-

IMG_0817IMG_0815IMG_0816

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندسة مني رزق الشركة المصرية لنقل الكهرباء 25 وظيفة شاغرة بنقل الكهرباء نقل الكهرباء تعلن حاجتها لتعيينات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب مصر أكتوبر يدمج الرياضة مع العمل الحزبي بالإسكندرية

إعلان

إعلان

تطبيق التوقيت الصيفي.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز
السيسي: الدفاع عن سيناء وكل شبر من أرض الوطن من أسس أمننا القومي ولا تقبل المساومة أو التفريط