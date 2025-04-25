25 وظيفة شاغرة.. "نقل الكهرباء" تعلن حاجتها لتعيينات جديدة

كتب- محمد صلاح

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة مني رزق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة في عدد من المناطق التابعة للشركة.

وجاءت الوظائف المتاحة كالتالي:-