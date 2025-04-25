25 وظيفة شاغرة.. "نقل الكهرباء" تعلن حاجتها لتعيينات جديدة
09:30 ص الجمعة 25 أبريل 2025
كتب- محمد صلاح
أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة مني رزق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة في عدد من المناطق التابعة للشركة.
وجاءت الوظائف المتاحة كالتالي:-
المهندسة مني رزق الشركة المصرية لنقل الكهرباء 25 وظيفة شاغرة بنقل الكهرباء نقل الكهرباء تعلن حاجتها لتعيينات
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