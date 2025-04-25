"الجبهة الوطنية” تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

كتب- عمرو صالح:

هنأ حزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة و رجال القوات المسلحة البواسل و جموع الشعب المصري العظيم ، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

وقال الحزب فى بيانه، أن تلك الملحمة الوطنية استكملت بها مصر انتصارها الخالد في أكتوبر 1973، وأعادت بها الكرامة للأرض والشعب.

وأكد الحزب، أن مصر التي نجحت قبل 43 عامًا في تحرير سيناء من الاحتلال الغاشم، استطاعت في السنوات العشر الأخيرة أن تُكمل معركة التحرير، ولكن ضد عدو من نوع آخر، حاول أن يجعل من سيناء ساحة للإرهاب قبل أن تحسم الدولة المصرية هذه المواجهة وتُعلن سيناء أرضًا آمنة مطهّرة من التطرف والإرهاب.

وأعرب الحزب عن فخره واعتزازه بالتضحيات الغالية التي قدمها أبطال القوات المسلحة وشهدائها الأبرار في معركتي التحرير: الأولى ضد الاحتلال، والثانية ضد الإرهاب، مشيدًا بما تبذله مؤسسات الدولة في خوض المعركة الثالثة، والتي ترفع شعار "الوعي والتنمية الشاملة".

وشدد الحزب على أهمية ذكرى تحرير سيناء في الوجدان الوطني المصري، باعتبارها إحدى المحطات المضيئة في سجل التحدي والصمود، مثمنًا الجهود المتواصلة للقوات المسلحة في حماية الوطن والدفاع عن مقدّراته وحماية أمنه القومى .

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