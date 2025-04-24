أحدث 11 صورة لأعمال تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي BRT قبل تشغيله

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء مهندس ماجد عبدالحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، اليوم الخميس، مشروعات تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بكافة القطاعات.

وتابع نائب وزير النقل، خلال الجولة التجهيزات النهائية للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، والتشغيل التجريبي للمحطات، كما تابع معدلات إنجاز المرحلة الثانية، وقطاعات التطوير والتوسعة بالطريق الدائري.

رافق اللواء ماجد، خلال جولته، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري لبحوث المشروعات، والمسؤولين بمنطقة الطريق الدائري ومحاوره بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمسؤولين عن تنفيذ المشروعات ورؤساء الشركات المنفذة.

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