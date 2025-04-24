2.5 مليون زائر مرتقب لمعرض الآثار المصرية في شنغهاي بحلول أغسطس

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، Lui Duo نائب عمدة بلدية شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق لها وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر.

حضر اللقاء مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، و Chu Xiaobo مدير متحف شنغهاي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي بلدية ومتحف شنغهاي.

وأشار وزير السياحة، إلى الفعالية التي تم إقامتها في مصر العام الماضي للاحتفال بمرور 10 سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والاحتفال بعام الشراكة المصرية الصينية.

وخلال الاجتماع، استعرض شريف فتحي، حجم الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر معربًا عن تطلعه لدفع مزيد من هذه الحركة من هذا السوق الهام من خلال تعزيز آليات التعاون المشترك وفتح آفاق أوسع لها في مجالي السياحة والآثار من خلال عدة محاور منها تبني فكرة إقامة معارض مؤقتة للآثار وزيادة عدد الحملات الدعائية المشتركة.

كما بحث الجانبان إمكانية التعاون في مجال المتاحف والتدريب والحفائر الأثرية والبحث العلمي وتبادل الخبرات، حيث أعرب الجانب الصيني عن تطلعه لزيادة عدد البعثات الأثرية العاملة في مصر.

وأوضح الجانب الصيني، أنه مؤخرًا تم بدء أعمال بعثة أثرية جديدة مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف شنغهاي بمعبد سخمت بمنطقة ميت رهينة الأثرية، وبعثة جامعة بكين المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار والتي ستعمل في موقع تل العزيز بميت رهينة، فضلًا عن البعثات الأثرية التي تعمل بالفعل والتي من بينها بعثتي معبد مونتو بالكرنك، وجامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا العاملة في سقارة بمشروع التوثيق الرقمي للتوابيت.

وأعربت Lui Duo، عن سعادتها بزيارة مصر وحسن الاستقبال التي لمسته خلال زيارتها للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، مستعرضة نتائج معرض "قمة الهرم حضارة مصر القديمة" والمقام حاليًا بمتحف شنغهاي الوطني وما حققه من نجاح وما يشهده من إقبال كبير من الزائرين مما دفع المتحف لمد ساعات العمل بالمعرض إلى الفترة المسائية.

المعرض استقبل أكثر من مليون و900 ألف زائر

أشارت إلى أن المعرض استقبل منذ افتتاحه في يوليو 2024 وحتى الآن أكثر من مليون و900 ألف زائر والذين توافدوا ليس فقط من مدينة شنغهاي ولكن من مختلف المدن الصينية المجاورة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام وشغف الشعب الصيني بالحضارة المصرية القديمة، لافتة إلى توقعاتها أن يصل عدد زائري المعرض إلى 2.5 مليون زائر بانتهاء مدة عرضه في أغسطس المقبل.

وأعربت عن أملها بأن تشهد الفترة القادمة آفاق أرحب للتعاون بين البلدين، ووجهت الدعوة الوزير لزيارة الصين خلال الفترة المقبلة.

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