هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان للأطفال؟.. الصحة تحسم الجدل

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور وجدي عبد المنعم، مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، أن أدوية الربو الشعبي آمنة تمامًا للأطفال ولا تُسبب أي نوع من الاعتماد أو الإدمان.

وأشار "عبد المنعم"، إلى أن التزام الأطفال المصابين بالربو باستخدام الأدوية بالطريقة الصحيحة وبمتابعة الأهل يسهم في تحسين الحالة الصحية، ويحدّ من نوبات الربو الحادة.

كما نبه إلى أن عدم التحكم في المرض قد يُعرض الطفل لتكرار الدخول إلى أقسام الطوارئ أو الحجز بالمستشفيات، بينما يساهم الانتظام في العلاج في تجنب أعراض مثل النهجان وضيق التنفس وصعوبة ممارسة الرياضة أو التغيب عن المدرسة.

وشدد مدير عام الأمراض الصدرية، على أهمية وضع خطة علاج منضبطة للمريض، والالتزام بتناول الأدوية طبقًا للحالة العامة واستشارة الطبيب المتخصص، ليتمكن الطفل من ممارسة حياته بشكل طبيعي ودون أي قلق من الاعتماد الدوائي.

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