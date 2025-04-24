وفد "الأفريقي لمكافحة الأمراض" يزور مركز طب أسرة الهناجر ويشيد بآلية العمل

كتب- أحمد جمعة:

استقبل مركز طب أسرة الهناجر بالقاهرة الجديدة وفدًا رفيع المستوى من المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، ضمن زيارة رسمية تتضمن تفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

رافق الوفد خلال زيارته الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، وبمشاركة فريق من مديرية الشئون الصحية بالقاهرة والمنطقة الطبية بالقاهرة الجديدة، في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوفد أعرب عن تقديره للجهود المبذولة داخل مركز طب أسرة الهناجر، وأشاد بتكامل الخدمات وجودتها، كما أثنى على منظومة بطاقة الأداء المتوازن لمتابعة مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى كفاءة منظومة الميكنة والتحول الرقمي الجاري تنفيذه، وفقًا لأحدث المعايير والخدمات المقدمة بغرفة مشورة ١٠٠٠ يوم الذهبية والمبادرات الرئاسية تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

ونوّه الوفد إلى أهمية الخطوات المتخذة في إطار اعتماد المركز طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الوفد أجرى جولة موسعة داخل المركز، تم خلالها متابعة منظومة بطاقة الأداء المتوازن (BSC) والإشادة بميكنة منظومة عرض نتائج المؤشرات، وأداء منظومة الميكنة، والاطلاع على الخدمات المقدمة في عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية، وعيادة تنظيم الأسرة، وغرفة المبادرات الرئاسية، وغرفة مشورة ١٠٠٠ يوم الذهبية، إلى جانب العيادات المستحدثة للدعم النفسي والسمنة.

وأكدت الدكتورة رشا خضر أن هذه الزيارة تعكس ثقة المؤسسات الصحية الإقليمية في النموذج المصري للرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أن قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة يعمل وفق رؤية متكاملة تستند إلى التحول الرقمي وتكامل الخدمات وتطبيق معايير الجودة والاعتماد، مضيفة أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مقدمي الخدمة وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية للمواطن مع العمل على زيادة رضا المنتفعين.

وأضافت الدكتورة رشا خضر أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في تطبيق النموذج المؤسسي للرعاية الأولية داخل مختلف المحافظات مع تعزيز ثقافة الجودة والمتابعة المستمرة للأداء، مؤكدة أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الصحية يمثل ركيزة أساسية في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمريض وضمان استدامة التطوير.

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