مصادر لمصراوي: تطبيق التوقيت الصيفي بمترو الأنفاق خلال ساعات

كتب- محمد نصار:

أكدت مصادر مطلعة بمترو الأنفاق، بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي، اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، إن نظام التوقيت الصيفي لن يؤدي إلى تغييرات في مواعيد القطارات باستثناء القطارات التس يتزامن مسيرها مع بدء تغيير الساعة.

وأضافت المصادر، أنه مواعيد تشغيل القطارات صباحًا ومساءً لن تشهد تغييرًا، باستثنار القطارات العاملة وقت تغيير الساعة والتي ستصل متأخرة ساعة عن توقيتها الطبيعي نتيجة تطبيق التوقيت الصيفي.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. حركة محليات محدودة في 5 محافظات

تحول مفاجئ في الطقس.. الأرصاد: انخفاض حرارة وأمطار وأتربة خلال ساعات

بسبب التوقيت الصيفي.. تعديل جداول الدراسة بالتعليم المفتوح جامعة القاهرة

وزير الري: محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر