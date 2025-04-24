السكة الحديد تكشف لمصراوي تأثر مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي

كتب- محمد نصار:

أكد عماد أسعد، مدير التشغيل بهيئة السكة الحديد، بدء تطبيق التوقيت الصيفي على خطوط السكة الحديد اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل اليوم الخميس.

وقال "أسعد"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، الخميس، إن الهيئة أصدرت تعليمات بشأن العمل بنظام التوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 30-10-2025.

وأشار إلى أنه عند الساعة 23:00 اليوم الخميس 24 أبريل يقدم التوقيت 60 دقيقة (ساعة) فتصبح الساعة 24:00.

وأضاف أن القطارات ستقوم وفقًا لمواعيدها المدرجة بالجدول والمعمول بها حاليًا، بينما القطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة على مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية.

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