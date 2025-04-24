تغير في الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد، بحسب بيانها، أنه يسود طقس الـ6 أيام المقبلة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وأمطار.

حالة الطقس اليوم الخميس

أفادت "الأرصاد"، أنه يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، معتدلًا في الصباح الباكر، وتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 27 و30 درجة مئوية، وتصل إلى 42 درجة في جنوب الصعيد.

وقالت "الهيئة"، إن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الخميس 24 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد قد يمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

حالة الطقس من الجمعة 25 أبريل وحتى الثلاثاء 29 أبريل 2025

أشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس من الجمعة 25 أبريل وحتى الثلاثاء 29 أبريل 2025، تشهد شبورة مائية صباحًا من الجمعة 25 أبريل وحتى الثلاثاء 29 أبريل على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة خلال نفس الفترة.

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