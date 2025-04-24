بعد مد العمل بها مجانًا.. ما هي تأشيرة الترانزيت؟

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً، لمدة عام إضافي، ينتهي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بذات الضوابط المعمول بها حالياً.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يُسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، وهو ما ينعكس على معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، فضلا عن تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية.

ما هي تأشيرة الترانزيت؟

في سياق متصل، كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، أن تأشيرة الترانزيت (Transit Visa) هي نوع من التأشيرات التي تتيح للمسافر المرور عبر دولة ما في طريقه إلى وجهة أخرى، دون البقاء فيها لفترة طويلة أو دخولها بهدف الإقامة أو السياحة أو العمل.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن هذه التأشيرة تُمنح عادةً للمسافرين الذين يضطرون إلى التوقف في مطار أو ميناء بدولة معينة لفترة قصيرة بسبب جدول الرحلات.

وأوضح أن مدة صلاحية تأشيرة الترانزيت تكون لمدة تبدأ من 24 ساعة وتصل لـ96 ساعة وفقًا لقوانين الدولة.

وتابع: تسمح تأشيرة المرور- الترانزيت للزوار المارين عبر السعودية بالدخول لأغراض متعددة منها، أداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لقضاء اجازة قصيرة وسط الرحلات والاستمتاع بالفعاليات مثل موسم الرياض وزيارة المعالم السياحية في جميع أنحاء المملكة.

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