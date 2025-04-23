أسامة سرايا: لا انفصال بين أمريكا والصين اقتصاديًا... وترامب سيتراجع عن سياساته

كتبت -داليا الظنيني:

قال الكاتب الصحفي، أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، إن العالم يعيش لحظة اضطراب صعبة، مؤكدًا أنه من الضروري في هذه المرحلة فصل السياسة عن الاقتصاد، خاصة عند الحديث عن العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف "سرايا" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن الصين تُعد غريمًا سياسيًا للولايات المتحدة، لكنها شريك اقتصادي أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، مشيرًا إلى أن الصين تمتلك أكثر من تريليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية، مما يعكس تشابكًا اقتصاديًا عميقًا بين البلدين لا يمكن فصله بسهولة.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار أزمة كبرى قبل أن يُكمل 100 يوم في منصبه، متسائلًا عما إذا كانت الولايات المتحدة لم تستفد من النظام العالمي الذي تقوده وتُهيمن عليه اقتصاديًا.

وأشار إلى أن ترامب حاول معالجة العجز في الميزان التجاري الأمريكي، لكنه في المقابل تجاهل الهيمنة الهائلة للدولار الأمريكي، الذي يستحوذ على 58% من الاقتصاد العالمي، مقارنة بـ20% لليورو و12% للذهب، وهو ما يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد الأمريكي عالميًا.

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