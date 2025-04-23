حزب الجبهة الوطنية يبحث آليات تبني القضايا الشعبية والانخراط في هموم الناس

كتب- عمرو صالح:

ناقشت أمانة التواصل الجماهيري بحزب الجبهة الوطنية، برئاسة اللواء قاسم حسين، سبل تطوير أدوات العمل الجماهيري وتعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين، في إطار استراتيجية الحزب الرامية إلى توسيع حضوره في الشارع والمساهمة الإيجابية في معالجة القضايا العامة.

واستعرض أعضاء الأمانة، حسب بيان الحزب، اليوم الأربعاء، رؤية شاملة لتبني القضايا التي تمس شرائح واسعة من المواطنين، مع تأكيد أهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية في الدولة؛ لإيجاد حلول واقعية ومستدامة.

وبحث الاجتماع محاور التحرك الميداني خلال المرحلة المقبلة، وتم وضع تصور لضمان تفعيل دور الأعضاء وتعظيم الأثر المجتمعي للحزب من خلال الانخراط المباشر في هموم الناس وتطلعاتهم.

حضر الاجتماع اللواء أحمد سعد، أمين العضوية بالحزب، والأمناء المساعدين: اللواء جمال مختار، والنائب أشرف رحيم، وماجد أديب، وأعضاء الأمانة المركزية.

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