بدء تركيب عدادات كهرباء "دون كارت" تكتشف السرقات والسداد أونلاين

كتب- محمد صلاح:

بدأت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في تركيب 50 ألف عداد ذكي جديد يعمل دون كارت شحن أو نظام الفواتير الشهرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، التي تستهدف تركيب 490 ألف عداد في نطاق مركز تحكم حلمية الزيتون .

وقامت الشركة، خلال الفترة السابقة، بتركيب العداد الذكي الجديد بالفعل في عدد من العقارات بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة؛ حيث تم استبدال العداد الذكي الجديد بالعداد القديم، دون مقابل.

ويتميز العداد الجديد بأنه يعمل دون كارت للشحن، ويتم دفع الاستهلاك الشهري "أونلاين" من خلال رسالة sms سيتم إرسالها إلى المشترك بقيمة الفاتورة الشهرية، ويمكن دفع الفاتورة عن طريق فوري أو "أونلاين" دون النزول من المنزل.

ويتميز العداد الجديد أيضًا بعدم الحاجة إلى محصل أو قارئ، كما يتيح التطبيق الخاص بهذا العداد الاطلاع على الاستهلاك الخاص بالأشهر السابقة، كما أنه يكتشف سرقات التيار بشكل إلكتروني؛ لذلك لا يتطلب هذا العداد عمليات المرور إلا في حالة تسجيل خطأ في النظام.

ويتميز العداد الجديد بأنه مزود بـ"QR CODE" موجود على غطاء العداد؛ لمعرفة المعلومات للتعامل مع العداد، من خلال مسح هذا الرمز عن طريق الهاتف المحمول.

ويتيح الاختيار بين الدفع المسبق أو الدفع الآجل، بالإضافة إلى متابعته الدقيقة وكشفه عمليات التلاعب دون تدخل بشري، كما يسمح بفصل التيار الكهربائي عن غير المسددين للفواتير الشهرية دون الذهاب إلى المشترك.

ويستطيع العداد إصدار فواتير شهرية لمن تم تركيب عداد له خلال الأيام الماضية؛ لحين اكتمال المنظومة والاستفادة من جميع مميزات العداد الذكي الجديد.