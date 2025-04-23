أول اجتماع بعد التشكيل.. "الأعلى للتشاور الاجتماعي" يكرم اللجنة التشريعية لقانون العمل

كتب- محمد أبوبكر:

كرَّم المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، في أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد، برئاسة محمد جبران، وزير العمل، أمس الثلاثاء بالقاهرة، اللجنة التشريعية لقانون العمل، التي شاركت في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تم إقراره مؤخرًا من مجلس النواب.

وجاء المكرمون كالتالي: المستشار إيهاب عبد العاطي عليان، والمستشار القانوني لوزير العمل، مقرر اللجنة التشريعية، والمستشار محمد أبو بكر الجندي، وكيل مجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار شريف أبو بكر النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والمستشار سيد محمد شعرواي، نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، ورشا محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة العمل، عضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية، ورضــا العربي محمد، عضو المكتب الفني لوزير العمل، المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، ومصطفى مجدي محمود، عضو المكتب الفني لوزير العمل، عضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية لقانون العمل.