وزير العمل: "الأعلى للتشاور الاجتماعي" منصة حوار فعالة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي يُعقد لأول مرة بعد إعادة تشكيله.

جاء الاجتماع بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات والاتحادات العمالية، لمناقشة قضايا العمل وإيجاد حلول للتحديات الراهنة في سوق العمل.

في بداية الجلسة، رحب إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالحضور، مؤكدين أهمية الحوار الاجتماعي في تعزيز علاقات العمل المتوازنة بين الأطراف الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.

وقال وزير العمل، محمد جبران، إن المجلس تم تشكيله بتمثيل متساوٍ بين الأطراف الثلاثة ليكون منصة فعّالة للحوار والتشاور حول قضايا العمل، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لمواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة.

كما أضاف أن التشاور الثلاثي يسهم في تعزيز التشريعات العمالية، وتطوير بيئة العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعرب "جبران"، عن سعادته بصدور قانون العمل الجديد، الذي يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مشددًا على ضرورة تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة لبناء علاقات عمل متوازنة.

وأوضح أن هذا المجلس سيعمل على دراسة المشروعات القانونية المتعلقة بالعمل وحماية العمال، وكذلك دعم مشروعات اقتصادية تهدف إلى خلق فرص العمل.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، على أهمية التشاور الثلاثي في بناء بيئة عمل مستقرة، مشيرًا إلى أن هذا المجلس يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون بين أطراف العمل الثلاثة، وإيجاد حلول للتحديات مثل ارتفاع معدلات البطالة وتحسين بيئات العمل في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وفي كلمته، أشار إيريك أوشلان إلى أن الحوار الاجتماعي الفعال بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال يُعد من أهم ركائز الحوكمة الرشيدة، ويعزز من تحقيق العمل اللائق والنمو الاقتصادي الشامل، مشدداً على أن منظمة العمل الدولية ملتزمة بدعم هذا الحوار لتحقيق التنمية المستدامة.

وتضمن الاجتماع انتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى وتشكيل هيئة المكتب، حيث تم انتخاب الدكتور هاني محمود من اتحاد الصناعات المصرية نائبا عن أصحاب الأعمال، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبا عن العمال.

كما تم استعراض أهم بنود مؤتمر العمل الدولي للدورة رقم 113 المزمع عقده في يونيو المقبل، وتناقش أعضاء المجلس حول اقتراح تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وأكد المشاركون، في ختام الاجتماع، على أهمية الاستمرار في التشاور وتبادل الآراء لتحقيق الأهداف المشتركة، وبناء نظام علاقات عمل متوازن يعزز من فرص التنمية الاقتصادية ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع الأطراف.

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