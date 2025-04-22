وزير الشئون النيابية يشارك في افتتاح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ويشيد بقانون العمل الجديد

كتب - نشأت علي:

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والتي عُقدت اليوم الثلاثاء 22 أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، برئاسة السيد الوزير محمد جبران، وزير العمل، وبناءً على دعوته.

وفي كلمته، أكد المستشار فوزي أن صدور قانون العمل الجديد يُعد إنجازًا تشريعيًا كبيرًا، جاء نتيجة جهود ممتدة على مدار أشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يتضمن مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا القانون لم يكن ليخرج إلى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان العميق بأهمية الحوار المجتمعي في بناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.

وأشاد الوزير بجهود وزير العمل، محمد جبران، في دعم قضايا العمل والعمال، مؤكدًا أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.

وأضاف أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا بل ضرورة، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وأوضح أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، من ارتفاع معدلات البطالة، وتغير طبيعة المهن، والحاجة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.

وشدد الوزير على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس كيانًا شكليًا، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية فعالة للوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن المجلس يتحمل مسؤولية عظيمة، وسيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، معربًا عن ثقته الكاملة في أن المجلس سيسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.

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