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ساويرس ناعيًا بابا الفاتيكان: فقدنا إنسانًا عظيمًا مليئًا باللطف والحكمة والتسامح

04:24 م الإثنين 21 أبريل 2025

المهندس نجيب ساويرس والبابا فرانسيس

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كتب- محمد نصار:

نعى المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، والذي وافته المنية اليوم الإثنين.

ونشر "ساويرس" عبر حسابه على موقع "إكس"، صورة تجمعه وبابا الفاتيكان، وعلق عليها قائلًا: لقد فقدنا إنسانًا عظيمًا مليئًا باللطف والحكمة والتسامح رحم الله روحه.

وأعلن الفاتيكان، وفاة البابا فرنسيس اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 عن عمر يناهز 88 عامًا في مقر إقامته في كازا سانتا مارتا بالفاتيكان.

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