انتخاب مصر عضواً أصيلاً بمجلس إدارة منظمة العمل العربية لدورة 2025-2027

كتب- محمد أبو بكر:

تواصلت اليوم فعاليات الدورة الـ51 من مؤتمر العمل العربي، المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزير العمل محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت جلسات اليوم انتخاب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية للفترة من 2025 حتى 2027، حيث فازت جمهورية مصر العربية، ممثلة بوزارة العمل، بعضوية أصيلة في المجلس.

كما تم انتخاب كل من حكومات الإمارات، الجزائر، والأردن كأعضاء أصيلين، فيما تم اختيار دولة السودان كعضو مناوب خلال الدورة ذاتها.

كما جرى انتخاب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال العرب لعضوية مجلس الإدارة، ضمن التشكيل الجديد الذي يُعزز التوازن بين أطراف العمل الثلاثة.

ويترأس وزير العمل محمد جبران الوفد المصري الثلاثي المشارك في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وسط حضور بارز ضم 387 مشاركاً، من وزراء ورؤساء وفود من مختلف الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات والاتحادات العربية والدولية، إضافة إلى عدد من الشخصيات المؤثرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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