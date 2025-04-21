7 نصائح طبية لتجنب إصابة التسمم "الممباري" من الرنجة أو الفسيخ

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور السيد بيومى، رئيس قسم الأحياء المائية، معهد البحوث البيطرية، إن عيد شم النسيم يعد مناسبة مصرية قديمة يحتفل بها الشعب المصري بتناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة والسردين، ومع ذلك.

وأضاف بيومي خلال نشرة صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن الاستهلاك غير الآمن لهذه الأطعمة قد يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة، مثل التسمم الغذائي أو التسمم البوتيوليني التسمم الممباري، لذلك؛ من الضروري اتباع إرشادات السلامة الغذائية لضمان استمتاع آمن بهذه الأطعمة.

وقدم رئيس قسم الأحياء المائية، معهد البحوث البيطرية، نصائح للاستهلاك الآمن للأسماك في شم النسيم كالتالي:

١- الشراء من مصادر موثوقة.

٢- تأكد من شراء الأسماك من محلات معتمدة ومرخصة.

٣- تجنب الشراء من الباعة الجائلين أو المصادر غير المعروفة.

٤- فحص الأسماك قبل الشراء فالرائحة يجب ألا تكون كريهة أو نفاذة والملمس يجب أن يكون متماسكًا وليس طريًا أو لزجًا، وبالنسبة لللون تجنب الأسماك التي بها بقع داكنة أو تغير في اللون.

٥- التخزين الصحيح يجب حفظ الأسماك المملحة في الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 5°م وعدم تركها خارج الثلاجة لفترات طويلة.

٦- التحضير الآمن الفسيخ يُفضل وضعه في خل أو ليمون لقتل البكتيريا قبل التناول، والرنجة يجب شويها جيدًا لضمان القضاء على أي ميكروبات.

٧- غسل اليدين والأدوات جيدًا بعد التعامل مع الأسماك النيئة.

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