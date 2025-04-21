وزير الأوقاف يوجه بضم أحدث الأجهزة واستقطاب الكفاءات الطبية لمستشفى الدعاة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعمال تطوير مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، وذلك في زيارة ميدانية هدفت إلى الإطلاع على أحدث ما وصلت إليه عمليات التحديث بالمستشفى وتقديم الدعم اللازم لتعزيز مستوى الخدمات الصحية. وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتوفير خدمات طبية متطورة تتماشى مع أعلى معايير الجودة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين.

وخلال جولته، تفقد الوزير عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، شملت وحدة الطوارئ، حيث اطمأن على أوضاع المرضى، واستمع إلى شرح مفصل حول التطويرات التي تمت، مؤكدًا ضرورة الارتقاء المستمر بالخدمة الطبية المقدمة. كما تابع الوزير أعمال تحديث قسم المعامل، وأشاد بالأجهزة الحديثة المتوفرة به، كما زار وحدة الجهاز الهضمي والمناظير والكبد، والتي تضم أحدث أجهزة المناظير على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذه النقلة تؤكد حرص الوزارة على توفير أفضل التقنيات للمتعاملين مع المستشفى.

وشدد الوزير خلال الزيارة على ضرورة توفير أحدث الأجهزة الطبية في جميع الأقسام، ووجه بسرعة تفعيل نظام آلي مميكن لتسجيل بيانات المرضى، لضمان سهولة وسرعة الخدمة، كما أولى اهتمامًا خاصًّا بوحدة الأشعة التشخيصية، وتحديدًا جهاز الرنين المغناطيسي المفتوح، وأكد أهمية إتاحته لجميع المرضى. وفي إطار الحرص على رعاية الأطفال، وجه الوزير بزيادة عدد الحضّانات بالمستشفى، كما تفقد جناح العمليات الجراحية ووحدة القلب المفتوح، مؤكدًا ضرورة تعزيز هذه الأقسام لتقديم خدمات طبية دقيقة وعالية الجودة.

وفي ختام الجولة، أعرب وزير الأوقاف عن فخره بما تحقق من تطورات في المستشفى، مشيدًا بجهود الإدارة والعاملين، ومؤكدًا أن الوزارة ستواصل دعمها الكامل للمستشفى، بما يسهم في توفير بيئة صحية متكاملة، وتحقيق أعلى درجات السلامة والعافية للمرضى. كما وجه بالعمل على تحسين الوضع القائم للجناح الخاص بالمستشفى، لضمان تقديم خدمة أفضل.

رافق الوزير في زيارته التفقدية عددٌ من قيادات الوزارة والمستشفى، من بينهم اللواء أحمد سمير، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف؛ والمستشار جلال عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد وزير الأوقاف لشئون الحوكمة؛ والدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة؛ والعميد محمد نبيل عراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية؛ والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف؛ والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام؛ واللواء طبيب ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة؛ والدكتورة أحلام جابر، مدير عام مستشفى الدعاة؛ والدكتورة مروة عبد الجليل، مدير الشئون العلاجية ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.

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