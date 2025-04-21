هل تناول الرنجة والفسيخ في "شم النسيم" يرتبط ببعض المخاطر الصحية؟.. باحث يوضح

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد صبحى قشطة، باحث بقسم الهرمونات بمعهد البحوث الطبية، إن تناول الأسماك بشكل عام يحتوي على العديد من الفوائد الصحية حيث أنها تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي ثبت أنها تساهم في تحسين الصحة العامة وتقليل الالتهابات في الجسم.

وأضاف قشطة خلال نشرة طبية صحية صادرة عن المركز القومي للبحوث، أنه تشير الأبحاث إلى أن هذه الأحماض الدهنية قد تلعب دورًا في الوقاية من أنواع معينة من الأمراض، إلا أن تناول السمك المملح بما في ذلك الرنجة والفسيخ في "شم النسيم" قد يرتبط ببعض المخاطر الصحية إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو بشكل غير صحيح.

وتابع الباحث بمعهد البحوث الطبية: تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول السمك المملح قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة السمك المملح بما في ذلك الرنجة والفسيخ هو سمك يتم معالجته بإضافة كميات كبيرة من الملح إليه بهدف حفظه لفترات طويلة.

وأشار إلى أنه توجد عدة طرق لتحضير السمك المملح مثل التمليح الجاف، النقع في محلول ملحي، أو التخليل.

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