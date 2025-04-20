جمعية الضرائب المصرية: قانون جديد يوضح آليات الضريبة بالمناطق الحرة

كتب- حسن مرسي:

أشاد ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، بالاستجابة الفورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب المستثمرين، مؤكدًا على توجيهاته بتنفيذ الحلول المقترحة لتذليل العقبات أمامهم.

وأوضح محارم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، أن المستثمرين يركزون بشكل أساسي على احتساب التكلفة الإجمالية للمنتج، وهو ما يتطلب وضوحًا وشفافية في الإجراءات الضريبية.

وأشار محارم إلى وجود مشروعات في المناطق الحرة تتمتع بإعفاءات ضريبية، مؤكدًا على أن القانون الجديد سيحدد هذه الآليات بشكل دقيق وواضح.

وشدد على أهمية تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المصرية، وضمان وصول توجيهات الرئيس إلى جميع المستويات التنفيذية، بما في ذلك صغار الموظفين المسؤولين عن تطبيق الإجراءات.

وأكد أمين عام جمعية الضرائب المصرية على وجود تحديات كبيرة تعيق جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مشددًا على ضرورة تذليل هذه العقبات في أسرع وقت ممكن.

ودعا إلى عقد اجتماعات عاجلة بين الجهات التنفيذية المختلفة لتحديد الرسوم والتكاليف التي يتم تحصيلها من المستثمرين، ووضع جميع المعطيات في ورقة عمل موحدة، بهدف توفير رؤية واضحة للمستثمرين.