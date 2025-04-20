23 صورة من عزاء عم النائب محمد السلاب بحضور شخصيات عامة وسياسية

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

شهد عزاء محمد السلاب شقيق رجل الأعمال مصطفى السلام وعم النائب محمد السلاب، حضورًا كبيرًا من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والنواب.

وأقيم العزاء بمسجد الشرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وحضر العزاء وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزى، ورئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال، ووكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، ووزير المجالس النيابية السابق علاء عبد الهادي.

كما حضر نائب رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعدد من النواب وقيادات الأحزاب.