شعبة الخضار تكشف موعد تراجع أسعار الليمون

كتب- حسن مرسي:

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، استمرار الارتفاع في أسعار الليمون البلدي بالأسواق المصرية منذ ما قبل شهر رمضان 2025. وأوضح أن الليمون الأضاليا متوفر كبديل في الأسواق.

وأشار النجيب، خلال مداخلة برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، إلى أن المستهلك المصري اعتاد على الليمون البلدي ولا يزال يفضله ويبحث عنه، حتى مع ارتفاع سعره. وتوقع أن تبدأ أسعار الليمون في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، تزامنًا مع زيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح نائب رئيس الشعبة أن الأسواق تشهد حاليًا زيادة في إنتاج معظم الخضراوات والفاكهة الأخرى، مما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل عام، واستثنى من ذلك الليمون والموز، مرجعًا ارتفاع أسعارهما إلى تأثيرات التغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج.

وكشف النجيب عن تراجع ملحوظ في إنتاج الليمون، وصل إلى نسبة 50% من إجمالي صادرات المنتجات الزراعية، مما يوضح حجم التأثر الذي طال هذا المحصول تحديدًا.