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الملابس الجاهزة: مصر على أعتاب طفرة استثمارية بفضل الرسوم الأمريكية

06:52 م الأحد 20 أبريل 2025

الدكتور خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهز

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كتب- حسن مرسي:

أكد خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أن مصر تقف أمام فرصة استراتيجية غير مسبوقة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع الملابس الجاهزة، في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على المنتجات الصينية والتركية، والتي تصل إلى 34% و24% على التوالي، مما يدفع الشركات العالمية للبحث عن بدائل تصنيعية أكثر جاذبية.

وأوضح سليمان في تصريحات تلفزيونية أن هذه التعريفات الجمركية دفعت بالفعل العديد من المصنعين الدوليين إلى إعادة تقييم مواقع إنتاجهم، والبحث عن أسواق بديلة تتمتع بميزات تنافسية أكبر.

وأشار إلى أن مصر تمتلك نقاط قوة عديدة في هذا السياق، خاصة مع الرسوم الجمركية المنخفضة التي تخضع لها منتجاتها عند دخول السوق الأمريكية، وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية الموقعة.

ومع ذلك، شدد نائب رئيس الشعبة على أن استغلال هذه الفرصة الذهبية يتطلب استعدادًا حقيقيًا على أرض الواقع. ودعا الحكومة والقطاع الخاص إلى إطلاق مبادرات مكثفة لإنشاء مراكز تدريب متخصصة تهدف إلى تأهيل العمالة الفنية في صناعة الملابس الجاهزة.

وكشف سليمان عن وجود طلبات رسمية بالفعل من مستثمرين أتراك وصينيين لدخول السوق المصري من خلال إقامة شراكات مع مصانع قائمة أو تأسيس مصانع جديدة.

وأضاف: "الأتراك يطرقون أبواب مصانعنا يوميًا، لكن جذب هذه الاستثمارات يتطلب توفير مناخ عمل جاذب مدعوم بكوادر مدربة وسلاسل إمداد متكاملة، بالإضافة إلى تسهيلات إجرائية وسرعة في إنهاء التراخيص".

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