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وفاة الدكتور نبيل سالم زوج الإعلامية سناء منصور

05:23 م الأحد 20 أبريل 2025

سناء منصور

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كتب- عمرو صالح:

رحل عن عالمنا الدكتور محمد نبيل سالم زوج الإعلامية سناء منصور، منذ قليل اليوم الأحد الموافق له 20 أبريل الجاري.

وأعلن خبر وفاة زوج الإعلامية سناء منصور، أحد المقربين منها، وكتبت دارين فرغلي في منشور عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى الدكتور محمد نبيل سالم زوج حبيبتي الغالية الإعلامية الكبيرة سناء منصور".

وتابعت: "ادعوله بالرحمة والمغفرة وإن ربنا يجعل صبره على مرضه في ميزان حسناته، وأرجوكم أرجوكم أدعولها بالصبر على فراق شريك الحياة".

يذكر أن مهرجان الإبداع العربي كرَّم الإعلامية سناء منصور، مؤخرًا خلال حفل افتتاح دورته الأولى، والتي أُقيمت بمكتبة مصر العامة بالدقي، إلى جانب كل من الفنان علي الحجار، والمطربة لطيفة.

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محمد نبيل سالم سناء منصور
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