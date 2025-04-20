ارتفاع 6 درجات.. أجواء شديدة الحرارة تضرب المحافظات الثلاثاء المقبل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 أبريل 2025.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه يوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6:5) درجات، حيث تسجل على القاهرة والوجه البحري من (39:38) درجة السواحل الشمالية من (36:34) درجة، وجنوب البلاد من (41:40) درجة.

ويصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

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