"لم يعد فنانا".. نائب عن "حماة وطن" يطالب بمحاكمة محمد رمضان

كتب- نشأت علي:

وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تحذيرات إلى الحكومة، مؤكدًا أن ما قام به محمد رمضان على مسرح مهرجان كوتشيلا في أمريكا، لا يعد فقط انحلالًا أخلاقيًا، بل جريمة مكتملة الأركان ضد الدولة المصرية ودستورها ورموزها.

وقال قورة، في طلب إحاطة وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: إن ظهور محمد رمضان ببدلة رقص نسائية شفافة، ورفعه للعلم المصري وسط وصلات رقص فجّة، هو إهانة مباشرة لرمز الدولة المصرية، وإساءة لصورتها بالخارج، وتعدٍّ صارخ على المادة 223 من الدستور المصري، التي تنص على أن "العلم المصري رمز الدولة، وإهانته جريمة يعاقب عليها القانون" مؤكداً أن ما قام به محمد رمضان يمثل مشروعًا ممنهجًا لهدم القيم، وتذويب الهوية، وتجميل البلطجة وتصديرها كفن شعبي، مستنكرًا الصمت الحكومي والنقابي تجاه هذا الانحدار الأخلاقي.

وقال قورة: هل أصبح المطلوب من الحكومة وأجهزتها، أن تراقب ملابس النساء فقط، بينما يغني الرجال بالشيفون ويرفعون العلم كأنهم على مسرح كباريه؟!، متسائلاً: "أين هيبة الدولة؟ أين وزارة الثقافة؟ هل تحوّل دورها إلى تنظيم حفلات الهز والصدر المفتوح؟! أين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف؟ من هذا العبث الذي يخالف الشريعة الإسلامية والأحاديث النبوية؟!".

واختتم النائب أحمد عبد السلام قورة حديثه: "رمضان لم يعد فنانًا، بل أصبح مشروعًا لهدم الرجولة، وقتل القيم، وتدمير صورة مصر التي أنجبت عرابي وزغلول والنحاس وطلعت حرب، وعبد الناصر والسادات، ومبارك، والرئيس عبد الفتاح السيسي؟! مصر التى أنجبت نجيب محفوظ وزويل، أم كلثوم، والريحاني، وعبد الوهاب، السنباطي وبليغ؟ مصر التي كانت تُربي العالم على الذوق، والرجولة، والشهامة مشيراً إلى أن ما يحدث الآن هو عبث لا يجب السكوت عنه، وعلى الدولة أن تتحرك فورا.

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